Corona füllt die Klassen in den Pflegeschulen

Trotz Pflegemangels: Die Fachhochschule und die Krankenpflegeschule der SALK mussten für das kommende Studienjahr Bewerber ablehnen: Die Plätze der Lehrgänge sind voll.

Die Klassen an der Fachhochschule Salzburg sind voll. Zwei Lehrgänge für die Bachelorausbildung in der Pflege starten Mitte September in Salzburg. Für die 80 Studienplätze gab es 120 Bewerber. Einzelne der abgewiesenen Personen versucht man nun, in dem FH-Lehrgang beim Klinikum in Schwarzach unterzubringen, dort gibt es 34 Anmeldungen für die 40 Studienplätze. Das sei aber nicht leicht, sagt Babette Grabner, Lehrgangsleiterin an der Fachhochschule. "Für viele, die aus dem Zentralraum oder dem angrenzenden Oberösterreich kommen, ist Schwarzach als Studienort ...