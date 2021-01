Corona-Impfung: Datenschutz verhinderte in Salzburg Infoschreiben an über 80-Jährige

Die ÖVP bringt einen dringlichen Antrag zu einer Gesetzesänderung ein. Denn aus Datenschutzgründen könne man derzeit keine Information über die Coronaimpfung an Zielgruppen verschicken. In anderen Bundesländern gab es aber sehr wohl Post.

Ab 1. Februar können sich über 80-Jährige in Salzburg für eine Coronaimpfung anmelden - entweder über die Hotline 1450 oder über die Website www.salzburg-impft.at. Diese und andere Informationen wollte das Land Salzburg den 30.000 Personen über 80 Jahren in diesem Bundesland per Post mitteilen und gleich ein Formular zum Ausfüllen mitschicken.

Doch das ist scheinbar unmöglich. Der Datenschutz steht im Weg, zumindest wenn es nach den Datenschutzbeauftragten und den Juristen des Landes geht. "Wir wollten alle über 80-Jährigen ...