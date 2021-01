Corona-Impfung: Gesundheitslandesrat nach Interventionen "jeden Tag auf 180"

Das Land halte an seinem Impfplan fest, weil es gute Gründe dafür gebe, sagt Christian Stöckl. Daran, dass es in anderen Bundesländern mit der Impfung diverser Gruppen anders ablaufe als in Salzburg, würden auch andauernde Mails oder Anrufe nichts ändern.

SN/apa Christian Stöckl (ÖVP) hat genug von täglichen Anrufen und Mails. Man halte sich in Salzburg an den Impfplan und die Prioritätenempfehlung des Bundes.