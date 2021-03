Corona-Impfung: Land Salzburg erwartet Massenlieferungen Ende April

Ab kommender Woche liegt der Fokus bei der Impfung auf der Gruppe der über 65-Jährigen. Diese soll Ende April abgeschlossen sein. Dann sollen die großen Liefermengen kommen, um die Impfstraßen in Vollbetrieb nehmen zu können. Was den Impfstoff von AstraZeneca betrifft, so wartet Salzburg auf eine Entscheidung des nationalen Impfgremiums.

Das Land Salzburg hat am Mittwoch einen Überblick zum aktuellen Stand bei der Verabreichung der Corona-Schutzimpfung gegeben. Gut 95.000 Dosen habe man bisher im Bundesland verimpft, davon 64.000 Erst- und 31.000 Zweitimpfungen, erklärte LH-Stv. Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). "Wir haben die Seniorenheime so gut wie fertig, hier impfen wir noch neue Bewohner und es gibt Nachimpfungen beim Personal. Das Gesundheitssystem ist so gut wie durchgeimpft, also die öffentlichen und privaten Spitäler. Da sind wir diese und nächste Woche noch dabei." ...