"Corona ist ausgelutscht": MFG sucht in Salzburg nach mehr Themen

Lokalaugenschein bei einem Vernetzungstreffen: Die MFG strebt ein zweistelliges Ergebnis an für die Salzburger Landtagswahl im kommenden Jahr. Es wird eifrig an der Parteistruktur und Mitgliedergewinnung gearbeitet.

Es ist ruhig geworden um die neue Partei "Menschen, Freiheit, Grundrechte" - kurz MFG - in Salzburg. Das Coronathema ist längst nicht mehr so präsent, wie das noch vor einigen Wochen oder Monaten der Fall gewesen ist.

Im Hintergrund aber wird eifrig am Aufbau der Parteistruktur und an der Mitgliedergewinnung gearbeitet, das zeigen die zahlreichen Infotreffen in Gemeinden bis hin zu einem Wandertag, der demnächst veranstaltet wird.

"Pöttler schafft es leider nicht"

In der ...