Corona: Land Salzburg trifft erste Maßnahmen, um Spitäler zu entlasten

Für coronaerkrankte Senioren hat das Land nun einen Teil der derzeit leerstehenden Privatklinik Wehrle-Diakonissen im Andräviertel angemietet. Damit sollen die Landeskliniken frei bleiben für schwererkrankte Patienten.

Die Corona-Infektionszahlen im Bundesland Salzburg steigen weiter an. Mittwochvormittag waren 673 Personen aktiv mit dem Virus infiziert, weitere 90 positive Testergebnisse lagen vor, waren aber noch nicht in der Statistik erfasst. Eine besondere Herausforderung werde nun, die Seniorenwohnhäuser und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen coronafrei zu halten sowie die Spitäler zu entlasten, heißt es in einer Aussendung des Landes. Sollten Senioren an Covid-19 erkranken, sollen diese möglichst im Wohnheim betreut werden. Es gebe aber Fälle, in denen dies nicht möglich ist. Daher hat das Land nun in der Stadt Salzburg ein Quarantänequartier angemietet.

Dabei handelt es sich um einen Teil des leerstehenden Klinikgebäudes der Privatklinik Wehrle-Diakonissen im Andräviertel. Das Gebäude wird gerade umgebaut und steht temporär leer. In einem ersten Schritt werden 22 Betten zur Verfügung stehen. Für die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner in der neu geschaffenen Einrichtung muss ein Personalpool aufgebaut werden.



Appell: Personal gesucht

Nachdem die neue Einrichtung als Entlastung für alle Einrichtungen für Senioren und Menschen mit Behinderung relevant werden kann, werde es von Seiten des Landes einen Appell an die Träger der Häuser und die großen Sozialorganisationen geben, entsprechend Personal für das Quarantänequartier zur Verfügung zu stellen, damit die Versorgung der Bewohner im Krankheitsfall sichergestellt ist.

"Das mit der notwendigen Infrastruktur ausgestattete Haus soll vor allem jenen Seniorenhäusern zur Verfügung stehen, in denen aufgrund der baulichen Gegebenheiten bzw. aus medizinischen und pflegerischen Gründen keine Isolationsmöglichkeiten für Covid-positive Bewohner geschaffen werden können und die aufgrund des Krankheitsverlaufes nicht ins Spital müssen", sagt LH-Stv. Christian Stöckl.



Vorerst für vier Monate angemietet

Die fachliche Leitung des Quarantänequartiers übernehmen die städtischen Seniorenwohnhäuser. "Der Vertrag mit dem Eigentümer PremiQaMed wird ab Mitte/Ende November vorerst für eine Laufzeit von vier Monaten mit Option auf Verlängerung abgeschlossen. Auch die Zahl der Betten kann im Bedarfsfall aufgestockt werden", sagt Stöckl. Im Falle einer Überbelegung habe sich die SALK bereit erklärt, in der Landesklinik St. Veit neun Betten zur Verfügung zu stellen.

"Wir benötigen jedes Bett"

"Mit dieser Lösung wird sichergestellt, dass die Spitalsbetten für jene Corona-Kranken zur Verfügung stehen, die aufgrund des schweren Krankheitsverlaufs dort behandelt werden müssen. Zudem müssen wir alles daran setzen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern und die Spitäler und die einzelnen Abteilungen in Vollbetrieb und für ,normale' Patienten und alle Krankheitsbilder offen zu halten. Dazu benötigen wir jedes Bett", betont Stöckl.



Zwischennutzung für Gebäude im Andräviertel

"Da wir gerade dabei sind, unsere Umbaupläne zu konkretisieren, steht das Gebäude im Andräviertel temporär leer. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Zwischennutzung des Traktes Lasserstraße mithelfen und einen Beitrag leisten können, die Versorgung von an Covid-19-Erkrankten in Salzburg auf hohem Niveau sicherzustellen", sagt Julian Hadschieff, Vorstandsvorsitzender der PremiQaMed Group

