Corona-Öffnungen: Salzburgs Bezirksbehörden rechnen mit der nächsten Flut an Anträgen

Ab 19. Mai sind Zusammenkünfte wieder erlaubt. Die äußerst strengen Bedingungen lassen jedoch die Wogen hochgehen. Partys mit über zehn Personen sind nur mit FFP2-Masken möglich - und ohne Speis und Trank. Und sie müssen der Bezirksbehörde gemeldet werden.

Gartenpartys, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern - unter Zusammenkünfte werden solche Anlässe in der ab 19. Mai gültigen Verordnung des Bundes geführt. Der Inhalt der Paragrafen sorgt für breites Unverständnis. Wenn über zehn Personen zusammentreffen, ist eine behördliche Anmeldung erforderlich. Darüber hinaus besteht eine Abstandspflicht von zwei Metern gegenüber Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben. FFP2-Masken sind drinnen wie draußen zu tragen - und der größte Aufreger: Die Ausgabe von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. "In Wahrheit ist weiterhin fast ...