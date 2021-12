Corona-Protest im Salzburger Chiemseehof: 500 Demonstranten am Sitz der Landesregierung

Um die 500 Coronamaßnahmen-Gegner sind am frühen Mittwochnachmittag lautstark in den Chiemseehof, den Sitz der Salzburger Landesregierung, vorgedrungen.

Die Protestaktionen gegen die Coronamaßnahmen nehmen in Österreich offenbar an Häufigkeit und an Schärfe zu. In den Landeshauptstädten haben sich um die Mittagszeit jeweils mehrere Hundert Demonstranten vor den Amtssitzen der Landesregierungen eingefunden.

Auch in Salzburg. Mehrere Hundert Demonstranten sind am Mittwochnachmittag im Salzburger Kaiviertel aufmarschiert, um gegen die geplante Impfpflicht zu demonstrieren. Erste Schätzungen der Polizei lauteten auf gut 500 Menschen.

