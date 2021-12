Corona: Schulterschluss fast aller Parteien zu Solidarität für medizinisches Personal

Vier von fünf Fraktionen im Salzburger Landtag haben in einer gemeinsamen Erklärung "parteiübergreifende Solidaritätskundgebungen für Pflege- und Ärztepersonal" angekündigt.

Die Salzburger ÖVP hatte nach den Anti-Corona- und Anti-Impfpflicht-Kundgebungen am vergangenen Wochenende bereits Gegenveranstaltungen angekündigt und angemeldet. Diese sollen vor dem Eingang Mülln des Landeskrankenhauses stattfinden.

Damit soll eine Art Bannmeile zum Schutz des Pflegepersonals eingerichtet werden. Denn bei den Kundgebungen der Impfgegner am Wochenende gab es Beschimpfungen und Pfeifkonzerte just gegen dieses Pflegepersonal.

In einer gemeinsamen Erklärung der Landesgeschäftsführer der ÖVP (Nikolaus Stampfer), der Grünen (Simon Heilig-Hofbauer), der Neos (Mike Pilz) und SPÖ (Gerald Forcher) heißt es:

"Es ist an der Zeit, sich bei den unzähligen Pflegerinnen und Pflegern und Ärztinnen und Ärzten zu bedanken. Gerade die Covid-Krise hat uns allen eindringlich vor Augen geführt, welchen unverzichtbaren und wertvollen gesellschaftlichen Beitrag die Menschen in diesem Bereich leisten. Vergangenes Wochenende wurde genau diese Personengruppe von Teilnehmern einer unangemeldeten Demonstration beim Verlassen vor dem Krankenhaus beschimpft und ausgepfiffen. Der traurige Höhepunkt einer Reihe an untergriffigen Handlungen."

Die Salzburger FPÖ trägt diese Erklärung nicht mit. Sie wurde allerdings auch gar nicht darum gefragt. Das räumt VP-Manager Stampfer auf SN-Nachfrage auch offen ein, da er ohnhin mit einer ablehnenden Antwort gerechnet habe.

Die Solidaritätskundgebungen finden ab morgen an den nächsten drei Wochenenden statt, und zwar jeweils von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Stampfer: "Es wird nicht groß und nicht laut werden. Zwei Transparente, ein Tisch. Es gibt einen Kaffee und ein paar Mannerschnitten." Das klingt nach friedlicher Demo...