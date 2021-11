"Corona-Versagen": Salzburger SPÖ fordert Sonderlandtag und kündigt U-Ausschuss an

Der Salzburger SPÖ-Chef David Egger spricht von "Corona-Missmanagement" der Landesregierung. Er fordert einen Sonderlandtag für die Krisenbekämpfung und sieht einen Untersuchungsausschuss unausweichlich.



"Jetzt müssen alle politischen Kräfte an einen Tisch, um unser Bundesland Salzburg aus dem Corona-Schlamassel zu führen." Das sagt SPÖ-Chef David Egger. "Als größte Oppositionspartei und zweitgrößte Partei in Salzburg wollen wir nicht tatenlos zuschauen, wie unser Bundesland im Pandemie-Chaos versinkt." Er forderte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) auf, die SPÖ-Vorschläge zur Pandemiebekämpfung endlich ernst zu nehmen.

Die SPÖ fordert, dass Noch-Nicht-Geimpften automatisch unverbindliche Impftermine zugesendet werden sollen, die Impfbusse und Impfstraßen von Montag bis Sonntag (!) umgehend massiv ausgebaut werden müssten und der Drittstich schon vier Monate nach der zweiten Schutzimpfung ermöglicht werden müsse. "Wir haben es gefordert, Wien setzt es jetzt um, Salzburg schläft schon wieder", so Egger. Er schlägt außerdem einen flächendeckenden PCR-Großtesttag für alle Salzburger und Salzburgerinnen vor, unabhängig vom Impfstatus, der als Wellenbrecher dienen könnte.

Die Salzburger SPÖ sieht einen Untersuchungsausschuss im Landtag unausweichlich. "Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, zu erfahren, wie es zu diesem Salzburger Corona-Missmanagement kommen konnte."