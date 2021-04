Corona verschärft in der Stadt Salzburg den Ansturm auf Gymnasien

In der Landeshauptstadt ist der Ansturm auf die Gymnasien heuer noch größer als sonst. Der AHS-Anteil steigt auf fast 70 Prozent. Man müsse jetzt gegensteuern, fordert eine Initiative.

Mit drei ersten Klassen startet die Mittelschule Taxham normalerweise in ein neues Schuljahr. Doch in diesem Herbst dürften es erstmals seit Langem nur mehr zwei Klassen werden: "Der Rückgang ist heuer so, dass es für die nächstjährige Klassenbildung Folgen haben wird", sagt Direktorin Maria Ramsauer.

Der Run auf die Gymnasien ist heuer besonders groß. Als Hauptgrund gelten die "milden" Benotungen an den Volksschulen, die Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) angekündigt hat. Das ermöglicht es auch leistungsschwächeren Volksschülern, den Sprung ...