Corona - viele Genesene ließen die Zahl der aktiv Infizierten in Salzburg stark sinken

Eine - zumindest vorübergehend - positive Nachricht bietet die tägliche Coronastatistik für das Bundesland Salzburg. Die Zahl der aktiv Infizierten ist stark zurückgegangen.

17.254 aktiv Infizierte sind Montagfrüh gemeldet worden. Am Montagnachmittag beziehungsweise Dienstagfrüh war diese Zahl mit 15.266 um fast 2000 Personen niedriger. Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist gesunken, und zwar auf 1.689,1 (Montagfrüh: 1.704,3), wenngleich dieser der nach wie vor höchste Bundesländerwert in Österreich ist.

Der Grund für diese Rückgänge ist die über das Wochenende registrierte hohe Zahl an mittlerweile wieder genesenen Menschen. Die erfreuliche Momentaufnahme ist aber alles andere als eine Entspannung, geschweige denn Entwarnung.

Denn: Die Gesamtzahl der jemals positiv Getesten kletterte um 865 auf 87.866. Und derzeit befinden sich 250 Covid-19-Patienten im Spital, davon 45 auf der Intensivstation. Es gab bisher 674 Todesfälle (+ 4 im Vergleich zur letzten Meldung von Montag) in Zusammenhang mit Covid-19.

Zehn infizierte Personen sind Mitarbeiter des städtischen Seniorenwohnheimes in Taxham. Die Einrichtung sei gleichzeitig jene mit der geringsten Impfquote unter den Mitarbeitern, sagt Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ). Für den Betrieb bringe der Ausbruch in dem Heim keine Einschränkungen: Seit einem Ausbruch im Frühjahr sei das Heim nicht mehr voll ausgelastet. Aktuell seien 19 Mitarbeiter der städtischen Heime infiziert. Die Bewohner betreffe die Situation wegen der hohen Impfrate nicht so stark, nur vier Personen seien positiv. Das Robert Koch-Institut (RKI) warnte aber zuletzt wieder vor Ausbrüchen in Seniorenheimen, sagt Hagenauer. Vorsicht sei geboten.

Diese lassen nun auch die Salzburger Landeskliniken walten: In den Spitälern gilt seit Montag die 2G-plus-Regel: Nur geimpfte Personen, die zusätzlich einen negativen PCR-Test vorweisen, dürfen Patienten besuchen. Dafür wird gleichzeitig das Besuchsverbot in Tamsweg aufgehoben.