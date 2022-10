Coronafälle gehen stark zurück, frühe Grippewelle zeichnet sich ab

Während die Coronazahlen in Salzburg österreichweit am niedrigsten sind gibt es Anzeichen für eines besonders frühe und heftige Grippewelle.

Die Coronazahlen sanken zuletzt nicht nur in Salzburg. Auch in Deutschland wurde ein starker Rückgang der Virusinfektionen registriert. Der Chef der ständigen Impfkommission in Deutschland, Thomas Mertens, sieht darin ein Ende der Pandemie. Das Coronavirus sei mittlerweile endemisch. Das bedeutet, dass das Virus zwar immer wieder ausbreche, aber diese Ausbrüche konstanter und vorhersehbarer werden.

In Salzburg möchte man sich noch nicht zu so einer Einschätzung hinreißen lassen. Das würde nicht in Salzburg beurteilt oder entschieden, sondern von der ...