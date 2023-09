Coronaimpfung: In Salzburg wurden bereits 18.000 Dosen bestellt

In Salzburg stünden 400 Ordination ab sofort für Impfungen bereit, sagt die Salzburger Ärztekammer angesichts der Kritik von Gesundheitsminister Johannes Rauch.

Die Hausärzte stehen in Salzburg für Impfungen bereit. (Symbolbild)

In Salzburg gebe es keine Probleme bei der Verfügbarkeit der Corona-Impfung. Das hielt die Salzburger Ärztekammer am Dienstag angesichts der Kritik von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) fest. Angesichts der Probleme in anderen Bundesländern hatte Minister Rauch den Ärzten ein Ultimatum ...