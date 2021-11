Coronakrise an Spitälern: Land Salzburg forciert das Impfen - auch bei Kindern

An den Salzburger Landeskliniken ist Feuer am Dach, die Coronakrise droht die Krankenhäuser zu überlasten. Die Landesregierung steht unter Zugzwang - und tritt beim Impfen aufs Gaspedal. Das betrifft in Kürze auch Kinder.

"Eine Transferstation sowie die Auffrischungsimpfung schon nach vier Monaten und weitere Maßnahmen werden die Versorgung gewährleisten", hieß es in der Einladung zur kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Tatsächlich konzentriert sich das Land Salzburg in erster Linie auf das Impfen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sagte bei der Pressekonferenz, dass 35 Prozent der aktuell Coronapositiven bereits geimpfte Menschen seien. Der überwiegende Teil davon befände sich im fünften bis sechsten Monat nach der letzten Impfung.

"Die Schutzwirkung der Impfung baut sich also schneller ab als ursprünglich gedacht," sagte Haslauer. Alle Auffrischungen sollen daher ab dem vierten Monat nach der Letztimpfung durchgeführt werden. Menschen in Salzburg ab 65 Jahren, die noch keine Impfauffrischung erhalten haben, sollen demnächst aktiv angeschrieben werden.

Eine Werbekampagne soll zudem die noch nicht geimpften Menschen in diesem Land zur Immunisierung bewegen.

Auch das Impfen von Kindern wird in Salzburg in knapp einer Woche ein Thema. Am 24. November soll die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Freigabe von Covid-Impfstoffen für Kinder erteilen. Die Zulassung in Österreich wird unmittelbar danach erfolgen.

Laut LH Haslauer gibt es bereits vereinzelt Kinderarztpraxen, in denen die Covidimpfung für Kinder bereits jetzt angeboten wird. In der Stadt Salzburg seien es vier, weitere gebe es in Landbezirken. Im Land Salzburg umfasst die Gruppe von Mädchen und Buben im Alter von sechs bis zwölf Jahren zirka 30.000 Kinder.

Die Grundziele der Kampagne seien die Aufrechterhaltung der Aufnahme- und Behandlungsbereitschaft der Krankenanstalten sowie die Vermeidung eines Lockdowns, sagte Haslauer. Zur nur wenige Stunden zuvor erhobenen Lockdown-Forderung seines Koalitionspartners Heinrich Schellhorn (Grüne) sagte Haslauer, dass es dem Kollegen Schellhorn unbenommen sei, seine politische Meinung zu äußern.

Zum Thema Lockdown sagte Primaria Uta Hoppe, Sprecherin des medizinischen Krisenstabs, dass dieser aus medizinischer Sicht kurzfristig vielleicht einen Erfolg habe. Langfristig sei das Virus mit "Zumachen, Aufmachen, Zumachen, Aufmachen" nicht unter Kontrolle zu bringen.