Coronakrise: Grüne und SPÖ sagen ihre Parteitreffen in Salzburg ab

Wegen der aktuellen Coronakrise finden zwei große Parteiveranstaltungen am kommenden Wochenende nicht statt. Sowohl die Grünen (Landesversammlung) als auch die SPÖ (Landesparteitag) gaben am Donnerstag Absagen bzw. Verschiebungen bekannt.

Grünen-Landessprecher und Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn erklärte: "Auch wenn wir mit Präventionskonzept, 2G-Regel und zusätzlichen PCR-Tests die Bestimmungen übererfüllt hätten, wäre die Abhaltung in der jetzigen Situation unangebracht und ein falsches Signal. Ich appelliere an alle: Machen wir den restlichen November zu einem ,No-vember' ohne große Ansammlungen und Events, ohne größere Zusammenkünfte. Zwei ruhige Wochen, die wirken und schützen."

Die Grünen wollen laut Landesgeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer die Landesversammlung am 15. Jänner 2022 als Online-Veranstaltung nachholen.

Auch die Sozialdemokraten werden sich an diesem Samstag nicht treffen. Landesgeschäftsführer Gerald Forcher: "Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass unser Parteitag unter strengeren Sicherheitsvorkehrungen als 2G eine sichere Veranstaltung geworden wäre, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Events dieser Art. Das würde ein unverantwortliches Bild erzeugen, das würde Menschen zum Leichtsinn ermutigen und wäre in letzter Konsequenz auch unsolidarisch mit den Pflegekräften auf den Krankenstationen. Als SPÖ sehen wir uns in der Verantwortung, mit bestem Beispiel voranzugehen. Deswegen haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, unseren Landesparteitag auf einen Zeitpunkt zu verschieben, an dem die Infektionszahlen wieder unter Kontrolle sind."

Beide Parteien hatten am Donnerstagvormittag ihre Terminabsagen aufeinander abgestimmt.