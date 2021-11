Coronaprämie in Salzburg: 300 Euro pro Person in Spital- oder Pflegedienst

Das Personal in Salzburger Gesundheits-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen soll für seine Arbeit in Zusammenhang mit der Coronapandemie eine Anerkennung erfahren - 300 Euro pro Person. Steuerfrei.

Noch ist es allerdings nur ein Vorschlag, doch der kommt von höchster Stelle und gilt damit wohl als fixiert: Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Finanzreferent Landeshauptmannstellvertreter Christian Stöckl schlagen der Landesregierung ein Anerkennungspaket für Pflege und Medizin vor.

Umfasst sind alle Fonds-Spitäler, Seniorenwohnhäuser, Langzeitpflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Teilhabe, für die das Land Verantwortung trägt. Der Vorschlag beinhaltet neben Entlastungsmaßnahmen eine finanzielle Anerkennung von 300 Euro netto pro Person. Dies betrifft allein im Spitalsbereich rund 10.000 Personen.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen leisten seit Beginn der Covidkrise Großartiges. Daher ist es uns ein Anliegen, diesen Menschen eine Geste der Anerkennung zu geben. Wir verstehen diese Anerkennung nicht allein als finanziellen Bonus, sondern vor allem als notwendige Entlastung und Wertschätzung", erklärten Haslauer und Stöckl.

"Wir haben uns stets als Teil der Lösung betrachtet"

Der Vorschlag wurde laut Mitteilung des Landes mit Markus Pitterka, Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats im Landeskrankenhaus, abgestimmt. Pitterka wurde in der Landeskorrespondenz so zitiert: "Ich bedanke mich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das sehr konstruktive Gespräch und wertschätzende Signal. Wir haben uns stets als Teil der Lösung betrachtet und setzen natürlich auch weiterhin all unsere Kraft und Energie ein, um den pflegebedürftigen Menschen bestmöglich zu helfen. Gerade in so herausfordernden Zeiten ist es wirklich wohltuend, diese Wertschätzung zu erfahren."

Neuer Stellenplan für zweiten Nachtdienst

Zu diesem Entlastungspaket kommen Maßnahmen hinzu, die sich in jüngster Zeit bei den Beratungen in der Pflegeplattform herauskristallisiert haben und an die zuständigen Regierungsmitglieder herangetragen worden sind. Dazu zählen die Überarbeitung des Betreuungsschlüssels in den sehr sensiblen und besonders geforderten Bereichen der Krankenhäuser. Hier soll unter anderem der Stellenplan entsprechend adaptiert werden, damit etwa ein zweiter Nachtdienst eingeteilt werden kann. "Mit der 2018 initiierten Plattform Pflege und der nun fortgesetzten Plattform Pflege II möchten wir den erfolgreichen Weg fortsetzen, diese Berufe noch attraktiver zu machen", so Haslauer und Stöckl.