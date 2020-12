Coronatests in Salzburg: Am Wochenende sollen die Lehrer einrücken

Am Wochenende werden 17.500 Schul- und Kindergarten- Pädagogen getestet. Im Vorfeld gibt es aber Kritik und noch viele offene Fragen.

Nachdem der flächendeckende Test in Annaberg-Lungötz am Mittwoch abgeschlossen wurde, ist Samstag und Sonntag eine viel größere Gruppe dran: Die 17.500 Lehrerinnen und Lehrer, Kindergartenpädagoginnen sowie sonstigen Beschäftigten im Bildungsbereich (Schulwarte, Reinigungskräfte etc.) sind aufgerufen, sich freiwillig testen zu lassen. Abgewickelt werden die Gen-Schnelltests von 250 Bundesheersoldaten. Stattfinden werden sie in den vier Kasernen in Wals-Siezenheim (für die Stadt Salzburg, Flach- und Tennengau), St. Johann, Saalfelden und Tamsweg - mit in Summe 33 Testspuren. Die Stationen sind an beiden Tagen ...