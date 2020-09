Coronatests sollen das Vertrauen in die Hausärzte wieder stärken

Im Nationalrat wird eine Regelung beschlossen, die in Salzburg bereits seit Juni praktiziert wird.

Am Mittwoch wird im Nationalrat in einer Novelle der Epidemiegesetze auch eine Änderung bei der Handhabung der Coronatests beschlossen. Künftig sollen Hausärzte bei Verdachtsfällen selbst Coronatests in den Praxen durchführen können. Diese sollen auch von der öffentlichen Hand bezahlt werden. Bisher war für einen bezahlten Test die Konsultation der Gesundheitshotline 1450 nötig.

Die neue Regelung sei eine Forderung der Hausärzte gewesen, sagt der Rifer Allgemeinmediziner Christoph Dachs, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. "Wir haben das massiv gefordert. ...