Coronatests vor Weihnachten: Salzburger standen Schlange

Fast 3300 Menschen haben am Montag an den kostenlosen Corona-Schnelltests im Land Salzburg teilgenommen. Die kurzfristig installierten Stationen wurden überrannt. Am Dienstag werden die Testspuren verdoppelt. Auch die Ärzte sollen gratis testen.

SN/andreas kolarik Der Andrang bei den Teststraßen beim Europark war groß. Die Kapazitäten wurden in ganz Salzburg erhöht.