Coronavirus: Bisher über 43.000 Tests im Bundesland Salzburg durchgeführt

Flächendeckende Mitarbeiter-Screenings in Tourismusbetrieben sollen diese Woche starten.

Laut Landessanitätsdirektion sind in Salzburg seit Ausbruch der Coronakrise bis zum Montagvormittag exakt 41.494 Tests vorgenommen worden. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Virus lag im Bundesland dabei bei 1.308. Während am "stärksten" Tag, dem 30. April, 955 Tests durchgeführt wurden, waren es in der ersten Juliwoche im Schnitt 233 pro Tag.

Zusätzliche Testreihen

Nicht in der Zahl enthalten sind allerdings die von und gemeinsam mit der AGES durchgeführten Testreihen im Salzburger Schlachthof (rund 330 Tests, kein positives Ergebnis) und in der Ferienregion Kleinarl-Wagrain im Pongau, wo in einem Pilot-Screening in drei Wellen jeweils rund 400 Tourismusmitarbeiter getestet worden sind. Letzteres brachte insgesamt vier Infektionen mit SARS-CoV-2 zutage. Wie Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in der Vorwoche sagte, soll das flächendeckende wöchentliche Mitarbeiter-Screening im Tourismus diese Woche starten - die Betriebe hätten bereits 12.000 bis 13.000 Personen für die freiwilligen Tests angemeldet.

Konzentration auf sensible Bereiche

Zum Thema präventiver Screenings hatte zuletzt Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) erklärt, sich auf sensible Bereiche konzentrieren zu wollen. So sollen alle Patienten, die ein Spital in Richtung Pflegeheim oder mobile Pflege verlassen, getestet werden. Sämtliche 75 Seniorenheime im Land wurden bereits einmal flächendeckend durchgetestet - die Untersuchung von Bewohnern und Mitarbeitern machte dabei fast ein Viertel aller Tests im Bundesland Salzburg aus. In Zukunft will das Land laut Stöckl in den Seniorenheimen auf 'geschickte Screenings" umstellen: Ein auf Wahrscheinlichkeitsrechnung basierendes Modell soll dann die flächendeckende Testung ersetzen.

Quelle: APA