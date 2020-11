Coronavirus: Salzburgs Bürgermeister Preuner positiv getestet

Dem Stadtchef wurde am Freitagabend ein positives Testergebnis mitgeteilt. Das bestätigte sein Büroleiter, der sich wie zwei weitere Mitarbeiter in Quarantäne befindet. Der Test des Vizebürgermeisters verlief hingegen negativ.

"Wir waren alle überrascht", sagte Bernd Huber, Büroleiter von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Preuner war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Der Stadtchef habe keine Symptome gezeigt, sagte Huber. Er befinde sich nun mit zwei weiteren Mitarbeitern bis kommenden Freitag in Quarantäne und gehe davon aus, dass Stadträtin Barbara Unterkofler (ÖVP) vorübergehend die Amtsgeschäfte übernehmen werde.

Vizebürgermeister bleibt in Quarantäne

Preuner hatte sich testen lassen, nachdem ein enger Mitarbeiter von Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) positiv auf Corona getestet wurde. Auinger sagte am Freitagabend, er und seine Familie seien negativ getestet worden. Er sei "überrascht" gewesen, sagte Auinger. Nachdem er von den Gesundheitsbehörden als Kontaktperson 1 eingestuft worden sei, bleibe er dennoch in Quarantäne. "Ich bin per Bescheid bis inklusive Donnerstag abgesondert."

Quelle: SN