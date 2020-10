Coronavirus: Schweiz will Salzburg auf Risikoliste setzen

Nun könnte genau das eintreten, wovor sich Salzburg am meisten fürchtet: Eine ausländische Reisewarnung kurz vor der Wintersaison. Die Schweizer Regierung will am Freitag entscheiden, ob Salzburg zum Corona-Risikogebiet erklärt wird.

Das Land Salzburg wurde am Donnerstag vorgewarnt. Es droht aufgrund der steigenden Infektionszahlen Ungemach - und zwar aus der Schweiz. Die Eidgenossen haben mit 14. September bereits Wien sowie mit 28. September Ober- und Niederösterreich auf die Liste der Risikogebiete gesetzt. Nun droht Salzburg eine Reisewarnung aus der Schweiz. Aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hieß es am Donnerstag: "Wir haben mit dem Außenministerium telefoniert. Der Schweizer Bundesrat wird am Freitag über eine Reisewarnung für Salzburg ...