Coronavirus: SPÖ-Spitze in Salzburg laut Schnelltest infiziert

Die Partei vermutet Impfdurchbrüche. Das offizielle PCR-Ergebnis steht noch aus.

Die Salzburger SPÖ vermutet mehrere prominente Impfdurchbrüche in ihren Reihen: Landesparteivorsitzender David Egger, Landesgeschäftsführer Gerald Forcher und der Landtagsabgeordnete Hans Ganitzer seien laut einem Antigen-Schnelltest Corona-positiv und würden leichte Symptome aufweisen, informierte die Partei am Sonntag in einer Aussendung. Die Ergebnisse der behördlichen PCR-Tests stünden aber noch aus.

Alle drei hätten umgehend die Gesundheitsbehörde kontaktiert, hieß es in einer Aussendung, PCR-Tests seien bereits angeordnet bzw. durchgeführt worden. Auch wenn die Ergebnisse noch nicht vorliegen, gehe man "zum aktuellen Zeitpunkt mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus", dass eine Infektion vorliege und appelliere daher "an alle Menschen, die wir in den letzten Tagen angetroffen haben, schon jetzt auf ihren Gesundheitszustand zu achten und freiwillig Kontakte zu reduzieren", so Forcher. In der vergangenen Woche hatten die Betroffenen an mehreren Gremiensitzungen teilgenommen, etwa der SPÖ-Bezirkskonferenz am Freitag im Lungau mit 45 Teilnehmern oder der SPÖ-Bezirksfrauenkonferenz Tennengau am Samstag mit rund 20 Teilnehmerinnen.

Egger appellierte angesichts seiner eigenen Erfahrungen, sich impfen zu lassen: "Ein Impfdurchbruch ist wie ein grippaler Infekt, eine Ansteckung ohne Impfung kann aber auf der Intensivstation enden. Jeder muss natürlich für sich selbst die Entscheidung treffen. Ich bin aber sehr glücklich darüber, geimpft zu sein." Eine hohe Impfquote sei "die sicherste und beste Möglichkeit, diese Pandemie zu überwinden", so der Salzburger SPÖ-Chef.