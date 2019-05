Countdown für die neue Pädagogische Hochschule Salzburg

PH-Rektorin Windischbauer ist begeistert: "Es ist beeindruckend, zu beobachten, was bislang geleistet wurde." Am Donnerstag fand ein Lokalaugenschein statt. Die Übersiedlung in die neuen Räume soll im Sommer 2020 erfolgen.

Vor knapp neun Monaten erfolgte der Spatenstich zur Sanierung und Erweiterung der Pädagogischen Hochschule (PH) Salzburg Stefan Zweig. Inzwischen ist viel geschehen. Die Arbeiten an der Akademiestraße in Salzburg-Nonntal sind im Plan. PH-Rektorin Elfriede Windischbauer: "Es ist beeindruckend, zu beobachten, was bislang geleistet wurde. Bauleitung, Bundesimmobiliengesellschaft, Gewerke sowie das Architekturbüro ,riccione' arbeiten sehr effizient zusammen. Nur so kann ein solch großes Projekt gelingen."

Die Bundesimmobiliengesellschaft investiert 35 Mill. Euro

Die Übersiedlung ist für den Sommer 2020 geplant. Ab dem Wintersemester 2020 sind alle Bereiche der Pädagogischen Hochschule Salzburg im neuen Gebäude untergebracht. Das betrifft auch die Abteilung Fort- und Weiterbildung für alle Salzburger Pädagoginnen und Pädagogen aller Schultypen, die vorher in der Dependance in der Erzabt-Klotz-Straße 11 untergebracht war. Insgesamt bringt die Erweiterung und Sanierung einen Flächengewinn von 6000 Quadratmeter. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) als Bauherr und Gebäudeeigentümer investiert rund 35 Mill. Euro - inklusive des Neubaus der Praxisvolksschule.

Information über den Baufortschritt beim Lokalaugenschein

Am Donnerstag fand eine Begehung der Baustelle statt, bei der sich erstmals auch PH-Lehrende ein fundiertes Bild machen konnten. Die Begehung wurde von Andreas Ausserhofer (Baumanagement) geleitet. Auch Tilwin Cede vom Architekturbüro "riccione" mit Sitz in Innsbruck war dabei.

Man kann schon erkennen, wo künftig der große Hörsaal sein wird

Was ist bisher passiert? Die Mitarbeiter der Baufirma haben die beiden Bauteile, die bestehen bleiben, völlig entkernt und die alten Fenster entfernt. In diesen Teilen wurde mittlerweile der Brandschutz aufgetragen. Auf dem linken Gebäudeteil wurde das frühere Provisorium entfernt und ein vollwertiges Stockwerk aufgebaut. Teile der Außenfront wurden bereits erneuert. In der Mitte zwischen den beiden Gebäudeteilen wurde die Baugrube ausgehoben. Man könne jetzt schon erkennen, wo künftig der große Hörsaal situiert sein wird, heißt es.

