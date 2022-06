Countdown zur Bürgerbefragung in Salzburg: "Die 10.000 Stimmen wollen wir knacken"

Im Vorfeld der Bürgerbefragung wollen Initiativen mit provozierten Staus im Frühverkehr und einer Kundgebung vor dem Festspielhaus mobilisieren.

In weniger als zehn Tagen, am 26. Juni, geht in der Stadt Salzburg die Bürgerbefragung über den Ausbau der Mönchsberggarage über die Bühne. Etliche Jahre nachdem sie erstmals gefordert worden ist. 34 Abstimmungslokale werden im Stadtgebiet geöffnet sein. Alle rund 113.500 Abstimmungsberechtigten haben dazu bereits Post erhalten. Seit 7. Juni und noch bis 23. Juni werden außerdem Wahlkarten ausgestellt. Im Schloss Mirabell und im Kiesel-Gebäude ist eine sofortige Stimmabgabe möglich.

Die große Frage ist, wie hoch das Interesse ...