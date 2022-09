Countdown zur Landtagswahl: Salzburgs FPÖ hat erste Weichen gestellt

Marlene Svazek wurde Montagabend von ihrer Partei einstimmig zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 23. April 2023 nominiert, und präsentiert eher ungewöhnliche Plakatkampagnen.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz hat seinen Job am Dienstag in Salzburg zur vollsten Zufriedenheit seiner Partei erledigt - und startete den erwartbaren Rundumschlag zur Bundesregierung und dem amtierenden Bundespräsidenten. Die FPÖ Salzburg hatte zur Pressekonferenz geladen, weil man den Countdown bis zur Landtagswahl in Salzburg (222 Tage sind es noch) mit einer neuen Plakatkampagne gestartet hat. Zuvor war aber Schnedlitz am Wort, der einmal mehr Arbeit von Bundesregierung und Bundespräsident und im selben Atemzug die Russland-Sanktionen kritisierte. Die Sanktionen seien der ...