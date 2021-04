Covid-19-Fall im Büro von Landeshauptmann Haslauer

Mitarbeiter wurde positiv getestet. Alle anderen Tests seien negativ ausgefallen. Der Regierungschef befindet sich nicht in Quarantäne.

Ein Mitarbeiter im Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das hat das Landesmedienzentrum am Montagnachmittag bekannt gegeben. Es seien nach Bekanntwerden des positiven Falles umgehend alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Das Contact-Tracing laufe. Landeshauptmann Wilfried Haslauer habe keinen Kontakt mit dem positiv getesteten Mitarbeiter gehabt.

Alle zwölf Mitarbeiter des Büros hätten am Vormittag vorsorglich einen Antigen- und PCR-Test absolviert. Alle seien negativ ausgefallen. Das Regierungsbüro sei voll einsatzfähig, wie betont wird. Der Vorsiteznde der Personalvertretung sei über die Situation informiert worden.

Auch in der Stadtpolitik gibt es mittlerweile zwei positive Fälle. Nachdem ein Gemeinderat nach der Sitzung des Sozialausschusses in der vergangenen Woche erkrankt ist, ist nun eine weitere Gemeinderätin positiv getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne.