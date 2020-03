Salzburg bereitet sich auf die dritte Woche der Coronakrise vor. Die Zahlen steigen weiter unaufhörlich. Doch wie lange noch?

713 Personen haben sich in Salzburg bislang mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der Stand, den das Land Salzburg am Freitagabend meldete. Nach dem Wochenende - so viel kann man sagen - werden nahezu 1000 Menschen in Salzburg infiziert sein. ...