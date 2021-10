Covid-Fall bei Salzburgs FPÖ: Marlene Svazek als K2 in Selbstisolation

Im Landtagsklub der Salzburger Freiheitlichen ist ein positiver Coronafall aufgetreten. FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek und eine weitere Mitarbeiterin begaben sich in Selbstisolation. Svazek gab darüberhinaus bekannt, selbst eine Covid-Infektion unbemerkt überstanden zu haben.

Ein Mitarbeiter der Salzburger Freiheitlichen dürfte sich mit Covid infiziert haben. Ein Montagabend durchgeführter Antigen-Test schlug positiv an, auf das Ergebnis der PCR-Testung wird aktuell gewartet.

Landesparteiobfrau Marlene Svazek und eine weitere Mitarbeiterin haben sich als Kontaktpersonen sofort in Selbstisolation begeben. Der betroffene Mitarbeiter sei nach Einsetzen leichter Symptome Montagmorgen sofort nachhause gegangen, teilten die Freiheitlichen mit.

Svazek: "Der Kontakt mit anderen Funktionsträgern und Abgeordneten blieb aus. Einzig eine Mitarbeiterin und ich waren mit dem Betroffenen Montagmorgen noch in einer Besprechung im Sitzungssaal in der Parteizentrale, aufgrund der Größe des Raums tatsächlich auch mit dem notwendigen Abstand. Nach Vorliegen des positiven Antigen-Tests haben wir uns sofort in Selbstisolation begeben und alle weiteren physischen Termine diese Woche abgesagt."

Das Ergebnis des bei Marlene Svazek durchgeführten routinemäßigen PCR-Tests Montagmittag war negativ. Svazek selbst wäre im Falle eines positives PCR-Tests des Mitarbeiters zudem nur K2.

Der Grund: "Ich habe aus Interesse am 29. September einen Antikörpertest durchführen lassen, der mir neutralisierende Antikörper und eine schon durchgemachte Covid-Infektion attestiert. Das Ergebnis hätte ich gerne bei unserem morgigen Antrag im Salzburger Landtag zu landesweit kostenlosen Antikörpertests veröffentlicht, dazu kommt es nun aber wohl nicht", sagte Svazek, die allerdings nichts zum Zeitpunkt der Infektion, die offenbar milde und unbemerkt verlaufen ist, sagen kann.