Covid-Fall im Büro des Landeshauptmanns: Haslauer als Kontaktperson abgesondert

Der Mitarbeiter hatte sich vor den Weihnachtsfeiertagen vorsorglich testen lassen. Das Ergebnis wurde bereits mit einem PCR-Test bestätigt.

Ein Mitarbeiter von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Der Mitarbeiter hat bis dato keine Symptome, er wollte sich vor dem Besuch bei seiner Familie über die Weihnachtsfeiertage mit einem Antigentest absichern, dieser und der folgende PCR-Test waren positiv, meldete das Landesmedienzentrum am Mittwoch.

Landeshauptmann in Quarantäne

Landeshauptmann Wilfried Haslauer und ein weiterer Mitarbeiter begeben sich als Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne. Beide wurden negativ getestet. Der Landeshauptmann wird vorsorglich alle Termine vorerst per Videokonferenz absolvieren. Das Regierungsbüro sei voll einsatzfähig, heißt es.

Das behördliche Contact Tracing läuft noch, man geht aber davon aus, dass Haslauer und ein weiterer Mitarbeiter als Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie zwei weitere Mitarbeiter als Kontaktpersonen der Kategorie 2 eingestuft werden. Vorsorglich wurden elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Mittwochvormittag mittels Antigen-Schnelltests getestet, alle Tests brachten ein negatives Ergebnis. Eine PCR-Bestätigung dieser Tests ist noch ausständig.

