Covid-Hilfen: Flughafen Salzburg will den Bund notfalls klagen

Weil der Airport im Eigentum von Land und Stadt liegt, flossen keine Förderungen nach Salzburg. Geschäftsführerin Bettina Ganghofer will die "Wettbewerbsverzerrung" nicht einfach hinnehmen. Für 2021 rechnet Ganghofer mit bis zu 14 Millionen Euro Verlust. Die gute Buchungslage für den Winter stimmt sie aber zuversichtlich.

Während Bettina Ganghofer am Donnerstagvormittag in ihrem Büro sitzt, rollt der Flieger mit den Fußballern des FC Sevilla an Bord im Schneetreiben auf die Startbahn. Vorigen Winter gab es solche Bilder nicht. Die Saison war ein Totalausfall. Ganghofer erklärt im Interview, wie der Flughafen ohne weitere Kredite und Zuschüsse auskommt, wann das Unternehmen wieder schwarze Zahlen schreiben könnte und warum sie trotz Kurzarbeit nicht auf ihren Bonus verzichten wird.

Wie fällt Ihre Bilanz für das Jahr 2021 aus? ...