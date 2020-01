Die Landes-SPÖ fährt in Salzburg einen strengen Kurs gegen neue Aparthotels und Chaletdörfer. Im Fall von Filzmoos, wo ein Aparthotel mit bis zu 400 Betten entstehen soll, ist sie aber dafür. Warum?

Die Landes-SPÖ mobilisiert seit Monaten gegen die touristische Übererschließung im Land - und kommt jetzt zum zweiten Mal in Erklärungsnot: Zuerst hatte die SPÖ in Mittersill die heftige Kritik der Landes-SPÖ am Chaletdorf "Six Senses" am Pass Thurn zurückgewiesen - ...