Daheim statt im Kindergarten: Eltern fordern Gebühr zurück

Der Großteil der Salzburger Kindergarten- und Krabbelkinder wird derzeit zu Hause betreut. Die Eltern sehen nicht ein, dass sie zugleich für den Kindergarten bezahlen sollen.

Trotz des Lockdowns wurden am Donnerstag in den rund 600 Kindergärten und Krabbelgruppen im Bundesland Salzburg 39 Prozent der Kinder betreut. "Im Schnitt sind in einer Gruppe sieben Kinder", sagt Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). In der Stadt Salzburg waren am Donnerstag 35 Prozent der Kindergarten- und Krabbelkinder in den Einrichtungen.

Mehr als 60 Prozent der Kinder werden derzeit also zu Hause betreut. Ihre Eltern erwarten, dass sie wie nach dem Lockdown im März den Kindergartenbeitrag bzw. die Hortgebühr ...