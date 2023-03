Was Politiker sich nicht zu fordern trauen. So manches, was SN-Redakteure hier zusammengetragen haben, läge auf der Hand. Vieles fordern Experten seit Langem. Manches klingt unerhört. Wir liefern eine (völlig unvollständige) Liste von Visionen für Salzburg - weil sich nichts ändern kann, wenn immer alles gleich bleibt.

Grüne Fassaden, Solarstrom vom Dach - und viel mehr Bäume

Eines ist klar: Es wird heißer werden in Zukunft. So richtig ungemütlich wird es an Hitzetagen dort sein, wo es viel versiegelte Fläche gibt - also auch und vor allem in der Landeshauptstadt. Deshalb müssen Bäume her, um Salzburg klimafit zu machen. Und weil die etliche Jahre brauchen, bis sie als Schattenspender taugen, sollte man mit dem Pflanzen ehebaldigst beginnen, damit es in Salzburgs dichter besiedelten Städten bzw. ...