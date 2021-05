Darum satteln immer mehr Gemeinden in Salzburg auf das Fahrrad um

Das Rad wird in Stadt und Land sehr unterschiedlich genutzt. Doch auch kleinere Gemeinden wollen ihre Bürger zum Umstieg aufs Rad bewegen.

Ganze 400 Meter lang: Seit dem vergangenen Herbst hat die Gemeinde Hintersee ihren ersten Radweg. Der Bau an der viel befahrenen Hinterseer Landesstraße beim Spar-Markt habe sich kurzfristig ergeben, sagt Bürgermeister Josef Wörndl (ÖVP), weil man im Straßenbaubudget noch Geld übrig hatte. Hintergrund war für den Bürgermeister auch, dass der Verkehr in der Gemeinde immer mehr wird. Nicht zuletzt durch den intensiven Drang von Erholungssuchenden in die Berge. Der Bau des Radwegs habe sich gelohnt, sagt der Bürgermeister. "Er wird ...