Das Experiment mit den Deutschförderklassen beginnt

26 Schulklassen werden ab Schulbeginn fast nur noch Deutschunterricht bekommen. Lehrplan und Einstufungstest kommen erst später. Eine Direktorin fürchtet, dass sich die Lehrer ausbrennen.

In der Volksschule Lehen sind eine Woche vor Schulbeginn fast alle Lehrerinnen in ihren Klassen. Lernmaterial muss aufgehängt und Mappen für die Schüler müssen gestaltet werden. Zudem gibt es in der Volksschule mit 530 Schülern viel Abstimmungsbedarf. Denn ab kommendem Schuljahr ist vieles anders. Zehn erste Klassen gibt es in der Schule. Vier davon sind normale Klassen, drei Vorschulklassen und drei weitere Deutschförderklassen.