Das Halleiner Budget steht im Zeichen von Brückensanierungen

Bis zum frühen Abend wurde am Dienstag über das Budget der Stadt Hallein für 2020 beraten. Es hat ein Volumen von 71,6 Mill. Euro und wird voraussichtlich bei der Gemeindevertretungssitzung am 12. Dezember beschlossen - mit den Stimmen der SPÖ, der Basis (Ex-FPÖ) und der Grünen. Neos-Mandatarin Anita Eisenmann will sich die Entscheidung noch offen lassen.

Die ÖVP, die in den vergangenen 20 Jahren den Bürgermeister stellte, übte harsche Kritik am Budgetvoranschlag: "Die Einnahmen sind zu aggressiv geplant, dabei deutet alles darauf hin, dass sich die Konjunktur abschwächt", sagte Klubchef Gottfried Aschauer.

Im Stellenplan seien 13 zusätzliche Posten eingeplant, für die im Budget aber keine Vorsorge getroffen worden sei. "Das würde bedeuten, dass Leute gekündigt werden müssen." Der Bürgermeister löse außerdem zu viele Rücklagen auf. Wenn weiter so gewirtschaftet werde, sei in zweieinhalb Jahren nichts mehr übrig, habe er in der Stadtverwaltung erfahren.

ÖVP und SPÖ liefern sich Schlagabtausch

Dieser Darstellung widerspricht SPÖ-Stadtchef Alexander Stangassinger vehement: "Den Stellenplan lassen wir uns in vollem Umfang von der Gemeindeaufsicht genehmigen, damit wir nicht bei jeder einzelnen Stelle wieder anfragen müssen. Das heißt nicht, dass wir das ausnutzen. Wir werden zusätzliche Stellen in der Verwaltung brauchen, aber da müssen wir erst schauen, was das Budget hergibt. Kündigungen wird es definitiv keine geben."

Die Einnahmen seien nicht aggressiv, sondern zurückhaltend einkalkuliert. Das habe auch Herbert Prucher bestätigt, der Ex-Landesspitzenbeamte, den Bgm. Stangassinger engagiert hat, um die Halleiner Stadtverwaltung zu reformieren. "Wir haben da auch gar keine großen Spielräume. Die Bundesertragsanteile werden vom Land vorgegeben, da haben wir die Werte übernommen. Bei der Kommunalsteuer haben wir einfach die bisherigen Einnahmen fortgeschrieben."

Bei den Rücklagen habe die ÖVP offenbar vergessen, dass sie selbst im Vorjahr für das Budget 2019 rund 8,18 Millionen Euro an Rücklagen auflösen habe wollen. Durch sparsames Wirtschaften habe man nur rund 2,5 Millionen Euro verbraucht. "Wir haben jetzt geplant, 8,12 Millionen Euro an Rücklagen aufzulösen, das ist um 55.000 Euro weniger als 2019. Ob wir das ausnutzen, wissen wir noch nicht. Ein Budget ist immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung."

Brückensanierungen "wurden jahrelang vernachlässigt"

Im Halleiner Budgetvoranschlag sind 11,8 Mill. Euro für Investitionen vorgesehen: Ausbau der Kinderbetreuung, Kindergarten Gamp (1,2 Mill. Euro), Volksschule Rif (1,2 Mill. Euro), sowie Sanierungsarbeiten bei den Neuen Mittelschulen Stadt und Neualm.

Ein unerwartet großer Teil, nämlich 2,6 Mill. Euro, müsse aber in die Sanierung von vier Brücken fließen. "Da ist jahrelang nicht das passiert, was passieren hätte müssen", sagt Bgm. Stangassinger. In den nächsten drei Jahren müsse die Stadt Hallein in Summe fünf Millionen Euro für Brückensanierungen aufwenden. "Dabei sind erst 25 von 80 Brücken überprüft. Und die Brücken auf Landesstraßen sind gar nicht dabei."

Ex-FPÖ spricht von "Sanierungsbudget"

Auch die Opposition musste hier eine bittere Pille schlucken. Das sagt der Klubchef der "Basis", der ehemalige FPÖ-Politiker Oliver Mitterlechner: "Das Budget 2020 ist nicht der große Wurf, das ist ein Sanierungsbudget." Die Einsparungen der ÖVP hätten die Stadt hier in eine Zwangslage gebracht: "Wir müssen sanieren, sonst brechen die Brücken weg." Kleinere Wünsche in der Verkehrsraumgestaltung könnten aber im Budget erfüllt werden (die Basis stellt den Verkehrsstadtrat, Anm.).

"Uns ist wichtig, dass das Budget ausgeglichen ist und dass es keine Neuverschuldung gibt", sagt Mitterlechner. Ein Wahlversprechen der Basis (damals noch FPÖ) Hallein, dass die Stadt selbst wieder Wohnungen bauen solle, sei im kommenden Jahr nicht drin. "Das möchten wir aber irgendwann umsetzen."

Grüne stimmen dem Budget zu

Die Halleiner Grünen sehen eine wesentliche Forderung im Budget 2020 erfüllt, und zwar den Wiedereinstieg in das e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden. "Unter Bürgermeister Gerhard Anzengruber (ÖVP, Anm.) ist die Stadt Hallein vor drei oder vier Jahren ausgestiegen. Uns ist ganz wichtig, dass wir da wieder einsteigen", sagt Klubchef Wilfried Vogl. Das sei in Zeiten der Klimakrise ein Gebot der Stunde.

Auch im Bereich Integration (die Grünen stellen mit Kimbie Humer-Vogl die Integrationsstadträtin, Anm.) seien einige Projekte budgetiert. "Wir hätten noch keinen Grund gesehen, dass wir dem Budget nicht zustimmen können", sagt Vogl.

Grünen wollen sich "aus dem ÖVP-SPÖ-Geplänkel heraushalten"

Bei der Budgeterstellung ging SPÖ-Stadtchef Alexander Stangassinger heuer ungewöhnliche Wege: Er traf sich im Vorfeld mit den Klubobleuten der Halleiner Parteien, um über Schwerpunkte und Einsparungen zu sprechen. Die ÖVP kritisierte, Stangassinger schiebe damit die Verantwortung ab. Es sei seine Aufgabe als Finanzreferent, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen.

Grünen-Klubchef Wilfried Vogl kann beiden Seiten etwas abgewinnen: "Es war schon ein bisschen eine Alibi-Aktion. Wie soll ich in drei Stunden das Budget einer Stadt wie Hallein durchschauen? Aber der gute Wille steht in diesem Fall fürs Werk. Wir wollen nicht in das schwarz-rote Geplänkel einsteigen."

Für die Zukunft erwarte man sich, dass Stangassinger sich früher mit den Budgetplänen melde, damit man das in zwei bis drei Treffen ordentlich diskutieren könne. "Unsere Zustimmung zum Budget ist eine Messlatte, wie wir uns die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren vorstellen", sagt Vogl.

