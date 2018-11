Das Joschi-Mobil hat völlig falsch eingeparkt

Einmal nicht aufgepasst und das Fahrzeug zu Unrecht auf dem Behindertenparkplatz abgestellt. In Vorwahlzeiten kann das ganz schön unangenehm sein.

Die Gemeinderatswahl in Salzburg steht zwar erst im März 2019 an. Aber in Straßwalchen ist trotzdem schon Wahlkampf und ÖVP-Bürgermeisterkandidat Johannes Baumann ist mittendrin. Ob er will oder nicht. Denn er hat sein Joschi-Mobil kürzlich ohne Berechtigung auf einem Behindertenparkplatz am Rande des Fußballplatzes in Straßwalchen abgestellt und ist damit zu Recht in die Kritik geraten. Für den Jungpolitiker, der mit dem Fahrzeug eigentlich Wahlwerbung im positivsten Sinne machen wollte, eine erste Erfahrung im zuweilen harten und nicht immer feinen Politik-Geschäft. Auf die Frage, warum er seine Ape denn nicht korrekt geparkt habe, sagt er: "Es soll nichts Schlimmeres passieren." Dann: "Ich bin rückwärts reingefahren, hab nicht geschaut. Das war blöd. Das wird nicht mehr passieren."