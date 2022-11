Das Land Salzburg präsentiert seine Neubau-Pläne

Anrainer können sich am 28. November über das neue Dienstleistungszentrum informieren.

Bis 2026 will das Land in Bahnhofsnähe sein neues Dienstleistungszentrum für rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter errichten. Das Projektteam informiert die Anrainer: am Montag, 28. November, an einem Infotag im Konferenzzentrum des benachbarten Wyndham-Hotels. Von 13.30 bis 18.30 Uhr werden die Bauphasen und architektonische Besonderheiten präsentiert.

Neben einem Modell können interessierte Anrainer mit einer detaillierten Videosimulation einen Blick in die Zukunft werfen. Persönliche Einladungen seien bereits per Brief verschickt. Viele Bauschritte, vom Beginn der Arbeiten bis zum fertigen, begrünten Gebäude, werden im Zeitraffer dargestellt. An mehreren Stationen geben Experten Anrainern und anderen Interessierten Antworten auf Fragen, zum Beispiel zu Verkehrsregelungen beim bevorstehenden Abriss des alten Bestands, zum nachhaltigen Energiekonzept und zur Holzhybridbauweise des neuen Landesdienstleistungszentrums (LDZ). Im LDZ werde der Großteil der Landesverwaltung in einem modernen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach erreichbaren Gebäude gebündelt. In Eingangsnähe sei ein großzügiger Service- und Beratungsbereich mit Konferenzräumen geplant.