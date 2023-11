Das Landesabgabenamt übersiedelt zur Hälfte in den Lungau

Vor vier Jahren hat die Politik angekündigt, Arbeitsplätze in die Region zu verlegen. Jetzt wird es mit dem Abgabenamt Ernst - ab Montag übersiedeln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Salzburg nach Tamsweg.

Vor vier Jahren wurden die Pläne politisch angekündigt, jetzt ist es so weit. Das Land will Arbeitsplätze in der Verwaltung in die Regionen verlagern. Mit der Übersiedelung der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung (rund 180 Mitarbeiter) nach Seekirchen wurde im Sommer ein Schritt ...