Das SN-Wahlstudio zur Bürgermeister-Stichwahl in Salzburg

Heute wird noch einmal in 11 Gemeinden gewählt. Nicht nur in der Stadt wird es spannend, wer endgültig das Rennen als Bürgermeisterin oder Bürgermeister macht. Das SN-Wahlstudio sendete ab 16 Uhr live.

Nach dem großen Erfolg vor zwei Wochen sendet das SN-Wahlstudio auch an diesem Sonntag wieder zwei Stunden live. Chefredakteur Manfred Perterer und die Chefin vom Dienst, Stefanie Schenker, berichten ab 16 Uhr über die Ergebnisse der elf Stichwahlen im ganzen Land - aus Hallein, Straßwalchen und Zell am See wird es Live-Einstiege geben. Schauen Sie zu, es zahlt sich aus.

SN/lassner Seit dem späten Vormittag wird das Wahlstudio im Schloss Mirabell aufgebaut. SN/lassner Die Sendung wird live auf sn.at und im Kabelfernsehen im Kanal von RTS Salzburg übertragen. SN/lassner Wolfgang Angermüller vom Salzburger Mediahaus führt Regie.

Quelle: SN