Das Haus der Stadtgeschichte feiert Geburtstag und lädt die Bevölkerung am 14. Oktober zum Tag der offenen Tür ein.

Der Hexenturm in den 1930er-Jahren.

Luftschiff Graf Zeppelin über Salzburg am 2. Mai 1929

In diesem Bruderschaftsbuch aus dem 18. Jahrhundert sind auch Leopold Mozart und sein Sohn Wolfgang Amadé vermerkt.

Mozart-Säkular-Fest am 14. Juli 1891<br /><br />

Die Igelbundurkunde aus dem Jahr 1403 sei die Mona Lisa des Stadtarchivs Salzburg, sagt Leiterin Sabine Veits-Falk. Normalerweise schlummert das kostbare Stück Pergament sorgsam in ein säurefreies Tuch eingeschlagen und in eine Schachtel verpackt im Speicher. Am Tag der offenen ...