Viele Österreicher waren nach dem Krieg auf Nahrungsmittelpakete angewiesen. Zeitzeuge Peter Haas berichtet über seine Salzburger Kindheit in der Nachkriegszeit.

Als vor 75 Jahren die ersten Care-Pakete in Salzburg ankamen, war Peter Haas im Volksschulalter. "Das waren große Hungerjahre. Unsere Mutter ging damals mit dem Leiterwagen zu den Bauern betteln und tauschte ihren dünnen Staubmantel gegen einen halben Sack Erdäpfel ein. Als Kaffee-Ersatz tranken wir heißes Erbsenwasser", erzählt der 84-Jährige, der in der Stadt Salzburg aufgewachsen ist. Die Zutaten für den Salat, Löwenzahn und Brennnessel, pflückte der pensionierte Mediziner, der heute in Oberndorf wohnt, von den Wiesen, die es damals ...