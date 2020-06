Die Pongauer Bezirksstadt bekommt ein neues Verkehrskonzept - vorerst auf Probe. Straßen im Obermarkt werden zur Einbahn, neuer Freizeitraum soll zum Verweilen einladen.

Der Pilotversuch startet im Juli. Das kündigt der Verkehrsstadtrat Peter Schriebl (FPÖ) an. Einen genauen Tag will er nicht nennen. Es geht die Sorge um, dass Gegner etwas inszenieren könnten. Das Thema Verkehr polarisiert in St. Johann.

Bewusst ...