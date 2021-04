David Egger: "Wir müssen das Ohr bei den Lungauern haben"

Junger SPÖ-Landeschef David Egger will Altlasten im Bezirk ablegen und mit seinem Team die Nähe zu den Lungauer Wählern finden.

Im Lungau hat er eine besondere Situation geerbt: Nur einer der 15 Bürgermeister gehört der SPÖ an. Jener in Ramingstein kritisiert, dass "parteiintern ein schlagkräftiges Team im Lungau fehlt". Bei den Bürgermeisterwahlen sind die Sozialisten nur in vier Gemeinden angetreten. Das Mandatsverhältnis im Bezirk liegt bei über 100 für die ÖVP, jeweils unter 40 für SPÖ und FPÖ. Die ÖVP verfügt in zwölf Gemeinden über absolute Mehrheiten. In St. Margarethen stürzte man vom Bürgermeistersitz bis zur Auflösung der SP-Ortsgruppe. In ...