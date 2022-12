Debatte um Bushaltestellen: Bei jeder vierten fehlen Bänke

Gemeinderat nahm alle Bushaltestellen in der Stadt unter die Lupe. Das Resümee ernüchtert.

Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) hat sämtliche Obus-Haltestellen auf Stadtgebiet auf den Prüfstand gestellt. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen fotografierte er diese ab und überprüfte sie im Anschluss. 386 Haltestellen wurden nach der Anzahl an Überdachungen, Sitzmöglichkeiten, Mülleimern, Ticketautomaten oder aber auch Echtzeitanzeigen analysiert.

"Einladende Haltestellen sind wichtiger Anreiz"

Dankl zieht daraus die wenig positive Bilanz: "Bei jeder vierten Bushaltestelle fehlt immer noch eine Sitzgelegenheit. Das trifft gerade ältere Menschen, die sich über ein Bankerl zum Verschnaufen oder Einkäufe-Abstellen freuen." Außerdem fehle an jeder dritten Haltestelle eine Überdachung. Dabei sieht er speziell in "einladenden Haltestellen" einen "wichtigen Anreiz" für die Nutzung von Buslinien.

” Bild: SN/sw/sarah pansy Kay-Michael Dankl, KPÖ plus „Viele Bushaltestellen sind noch nicht barrierefrei.“

Auch die wenigen Echtzeitanzeigen sieht der Gemeinderat problematisch. Nach seinen Auswertungen sind diese zum Großteil nur in der Innenstadt und weniger an Endstationen aufgestellt. Auch Ticketautomaten seien an den Haltestellen Mangelware. Mülleimer wiederum seien genügend aufgestellt, merkt der Gemeinderat positiv an.

Öffentlicher Verkehr ist eine soziale Frage

Kritik äußert Dankl auch zum Thema Barrierefreiheit. "Rückmeldungen von Fahrgästen und Vereinen zeigen, dass viele Bushaltestellen noch nicht barrierefrei sind", so Dankl. Im öffentlichen Verkehr sieht er eine soziale Frage. Sowohl Personen, die sich kein Auto leisten können, als auch ältere Menschen seien auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Die Verbesserung der Bushaltestellen hat sich Dankl nun auf die Fahnen geheftet und einen Antrag im Gemeinderat eingereicht, damit seine Vorschläge in der neuen Obus-Strategie berücksichtigt werden.