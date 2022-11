Debatte um Deutschförderklassen: zwei Salzburger Gemeinderäte erheben ihre Stimme

Deutschförderklassen spalten seit ihrer Einführung 2018/19. Nun erhalten zwei kritische Gemeinderäte durch eine neue AK-Studie Aufwind. Für sie ist das Konzept sitzen geblieben.

Die Kinder werden getestet. Bewertet man sie mit "Unzureichend", so heißt das: Deutschförderklasse. Das Konzept scheint einfach. Haben Kinder bei ihrer Einschulung Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, so sollen sie eine Förderung erhalten. Den Regelunterricht besuchen sie aber nur zum Turnen oder Werken. Dass sie dadurch ausgeschlossen werden, will man nicht nach außen tragen.

Eingeführt wurden die Deutschförderklassen im Schuljahr 2018/19 unter der schwarz-blauen Regierung. Die Schulkinder sollten so intensiv mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen, so ...