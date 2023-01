Debatte um Landesumweltanwaltschaft: Eine grüne Allianz macht mobil

Naturschutzbund, Naturfreunde und Alpenverein betonten am Dienstag die Wichtigkeit der Landesumweltanwaltschaft.

Die FPÖ fordert die Abschaffung der Landesumweltanwaltschaft in Salzburg, ebenso wie die Industriellenvereinigung. Eine Abschaffung geht der ÖVP zu weit, sehr wohl aber müsse man über eine Gesetzesänderung debattieren. Für die Grünen wiederum kommt eine Schwächung der LUA nicht in Frage. In den vergangenen zwei Wochen hat sich deshalb eine hitzige Debatte entwickelt.

Am Dienstag luden Naturschutzbund, Naturfreunde, Alpenverein und BirdLife ins Haus der Natur zu einer Pressekonferenz. Die Landesumweltanwaltschaft sei eine wichtige Einrichtung des Landes, wurde betont. ...