Debatte um umstrittenes Grundstücksgeschäft

Das Baulandsicherungsmodell Bsuch und der zugrunde liegende Verkauf von Grünland sind seit zehn Jahren ein Thema in Saalfelden. Ebensolange üben die Grünen scharfe Kritik daran. Ohne die Grünen beschloss die Gemeindevertretung jetzt eine Zusatzvereinbarung mit dem neuen Grundeigentümer. Die Flächen für das Baulandsicherungsmodell sollen um 280 Euro vom Eigentümer an die Gemeinde und von der an die Häuslbauer verkauft werden. Die Grünen sagen, dass 2014 noch von 114 Euro die Rede gewesen sei. Enorme Aufschließungskosten durch Altlasten, die Oberflächenentwässerung und die Trinkwassersuche sorgten für die Verteuerung. Zudem sei Bsuch fünf Kilometer vom Zentrum entfernt. Es gebe dort weder eine Schule, noch Ärzte, Geschäfte oder Arbeitsplätze. Die Gemeinde solle das Vorhaben aufgeben. Die Grünen kritisieren auch, dass der Verkauf des Grundes an einen deutschen Nichtlandwirt mit einer Bescheinigung des Bürgermeisters an der Grundverkehrskommission vorbeigeschwindelt worden sei.

Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) sagt, der Verkauf sei ohne Grundverkehrskommission möglich gewesen, weil die Gemeinde gleichzeitig bescheinigt habe, dass sie dort ein Baulandsicherungsmodell errichtet. Selbst wolle man nicht als Immobilienentwickler auftreten, weil das eine Fülle von Kosten und Unwägbarkeiten verursache, wie die Aufschließungskosten zeigten. Grundsätzlich brauche man Bauland für junge Familien und müsse nehmen, was man kriegen könne.